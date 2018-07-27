برلماني ليبي ينفي وجود قوات إيطالية في مصراتة

انسامد - 27 يوليو / تموز - نفي عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة مصراتة، فتحي باشاغا، وجود قوات إيطالية في مصراتة.



وقال باشاغا في تصريحات لموقع "الوسط" الليبي عند سؤاله عن وجود قوات إيطالية في مصراتة: "هذا الكلام عار عن الصحة، هناك مستشفى عسكري إيطالي أرسل رسميا وبشكل معلن على سبيل التعاون لتقديم المساعدات في بداية عملية البنيان المرصوص لمحاربة تنظيم داعش بمدينة سرت والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى الذين كانوا بحاجة ماسة لرعاية طبية متخصصة بالذات في إصابات الحروب".



وأضاف أن المستشفى العسكري الإيطالي ترافقه قوة تأمين للطاقم الطبي بطبيعة الحال، وعدد عناصر هذا الفريق بسيط، و هذا أمر طبيعي ومعمول به في جميع الدول في أطر التعاون المشترك، مشيرا إلي أن توظيف الأحداث وتضليل الرأي العام في إطارالحرب الإعلامية استخدمت هذا الموضوع خارج سياقه الحقيقي، وصار الأمر وكأن دولة أجنبية أقامت قاعدة عسكرية في مصراتة، وهذا بطبيعة الحال غير صحيح .



