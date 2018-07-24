انسامد - 24 يوليو / تموز - تبادل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني محمد حسن روحاني التهديدات العدائية وسط تصاعد للتوترات بين واشنطن وطهران في الفترة الأخيرة مع بداية عودة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين قوى الغرب وإيران.



وقال دونالد ترامب إن إيران "سوف تعاني عواقب وخيمة لم يشهد التاريخ مثلها إلا القليل إذا "هددت الولايات المتحدة".



وقال روحاني في وقت سابق إن "الحرب مع إيران سوف تكون أم كل الحروب".



وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إيران مع قوى الغرب مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت خاضعة لها.



وأعادت الولايات المتحدة العقوبات على طهران رغم معارضة بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، الدول الموقعة على الاتفاق، القرار الأمريكي.



