ليبيا: إنقاذ 40 مهاجرًا غير شرعي شمال زوارة

انسامد - 23 يوليو / تموز - أعلنت القوات البحرية الليبية، الأحد، إنقاذ 40 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي شمال زوارة.



وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية في بيان عبر صفحته في موقع فيس بوك أن دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس (الزورق صبراتة) أنقذت 31 رجلاً، وطفلاً واحدًا و8 نساء، كانوا على متن القارب.



ونوه إلى إنزال المهاجرين بنقطة القاعدة لحرس السواحل عقب وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، مشيرًا إلى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.



واضاف البيان أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات مغربية ومصرية وسورية ونيجيرية.



