هل التدخل الإيراني أحد عوامل اندلاع الانتفاضة في العراق

انسامد - 18 يوليو / تموز - عبرت صحف عربية عن مخاوفها من مآلات ما يحدث في العراق من مظاهرات في محافظات الوسط والجنوب، خصوصاً البصرة، بسبب نقص خدمات الماء والكهرباء وانتشار البطالة.



وانتقد بعض الكتاب التدخل الإيراني في العراق، وعبروا عن مخاوفهم من أن تستغل طهران ما يحدث لصالحها.



وقد شهدت الاحتجاجات اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن قُتل فيها اثنان من المتظاهرين وأصيب فيها العشرات من الجانبين.



ينتقد أحمد عبد المجيد في "الزمان" العراقية رئيس الوزراء العراقي المنقضية ولايته حيدر العبادي لتأخره في إيجاد حلول لمشاكل محافظات الجنوب قبل اندلاع المظاهرات.



تحدث عنوان "البصرة المبتلاة بالنفط"، يقول حمزة مصطفى في مقال بصحيفة "الصباح" العراقية "النفط ليس نعمة بحد ذاته بل هو في الغالب نقمة. ففي العديد من دول الخليج العربي مثلا ترتب على ثروات النفط الهائلة كسل مجتمعي خطير عبر تدفق العمالة الأجنبية حيث بدؤوا يعانون منها الآن ويبحثون عن بدائل".



من جهتها، تقول هيفاء زنكنة في "القدس العربي" اللندنية إن "الملاحظ في هذه التظاهرات أنها انتفاضة عفوية في المحافظات المحسوبة شيعية، بمشاركة رئيسية من الطبقة المتوسطة من محامين وجامعيين بالإضافة إلى الخريجين العاطلين".



ويصف ماجد السامرائي في "العرب" اللندنية ما يحدث في مدن وسط وجنوب العراق بأنه "انتفاضة حقيقة", ويوجه الكاتب انتقادات لاذعة للحكومة العراقية ورئيسها حيدر العبادي بسبب طريقة تعاملها مع المظاهرات.



من جهته، دعا سعد جواد في "رأي اليوم" اللندنية إلى أن "لا يلجأ الثائرون إلى التصادم مع القوات الأمنية وقوات الجيش، لأن الغالبية العظمى من منتسبي هذه المؤسسات العسكرية يعانون نفس معاناة بقية أبناء الشعب، وأن يعملوا على كسبهم، وسيجدون أن من يطلق النار عليهم ويقتلهم أو يجرحهم أو يروعهم هم أفراد المليشيات التابعة للأحزاب والشخصيات المشتركة في العملية السياسي".



في "الشرق الأوسط" اللندنية، تقول أمل الهزاني "إذا أراد العراقيون اليوم إنعاش بلدهم بعد هذه العقود من الأزمات عليهم الوقوف ضد الممارسات الطائفية وفساد السياسيين والعمالة لإيران، لأنها هي من تعطل الكهرباء والماء والتوظيف وإصلاح الطرق".



وفي السياق ذاته، يشير خير الله خير الله في "العرب" اللندنية إلى "إمكان استخدام إيران للعراق في عملية تستهدف التأثير على إمدادات النفط في العالم".



ويقول الكاتب "لا يبدو أنّ هناك أي أمل في الأفق بالنسبة إلى العراق، على الرغم من وجود شعور عام برغبة في التخلص من الهيمنة الإيرانية، حتّى لدى الشيعة".



ويشير الكاتب أيضا إلى ما يقول إنه "عملية تدمير ممنهجة للعراق" على مدار الستين عاماً الماضية.



ويقول الإعلامي اللبناني إن "أسوأ ما في الأمر أن إيران قد تكون في وضع يمكّنها من استغلال نفط العراق لمآرب خاصة بها. تبدو إيران وكأنها لم تشبع بعد من الدم العراقي ومن كلّ ما جنته إلى الآن من الاحتلال الأمريكي لهذا البلد".



