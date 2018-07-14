رئيس المجلس الرئاسي يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا ونائبته

أنسامد - 14 يوليو/تموز/ - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بطرابلس، كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز، وبحث الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، حيث عبر السيد غسان والسيدة ويليامز عن ارتياحهما لانتهاء أزمة موانئ منطقة الهلال النفطي، وعودة مسؤولية تشغيلها للمؤسسة الوطنية للنفط تحت الإشراف الحصري لحكومة الوفاق الوطني وفقاً لقرارات مجلس الامن الدولي.



كما أبدى رئيس بعثة الأمم المتحدة ونائبته ترحيبهما بمقترح السيد الرئيس الذي جاء في رسالته لرئيس مجلس الأمن بتشكيل لجنة فنية دولية بإشراف الأمم المتحدة للقيام بمراجعة ايرادات ومصروفات وتعاملات المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء وكافة المؤسسات الاخرى والذي يوفر أساساً سليماً لتوحيد المصرف المركزي.



من ناحية ثانية اتفق المجتمعون على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، تنهي المراحل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة سياسية مستقرة.



