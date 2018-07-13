إعادة فتح حقل الفيل النفطي في ليبيا

انسامد - 13 يوليو / تموز - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي، والتي كانت قائمة منذ 23 فبراير 2018، وذلك بعد تسوية النزاع مع حرس المنشئات النفطية فرع فزان.



وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنه من المتوقع أن يستأنف ضخ النفط من الحقل بمعدّل 50 ألف برميل يوميا في غضون يومين، و72 ألف برميل يوميا خلال الثلاثة أيام التي تليها.



ويقع حقل الفيل في حوض مرزق، على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب سبها، وتديره شركة مليته للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط. من جانبه قال المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "يسعدنا أن نعلن عن عودة الإنتاج في حقل الفيل وسيساعدنا ذلك في الوصول بسرعة إلى مستويات الإنتاج القصوى".



