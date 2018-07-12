ابواب اوروبا مفتوحة فقط للهاربين من الحرب

انسامد 12 يوليو/تموز وقع وزراء داخلية ثلاث دول اوروبية، الايطالي ماتيو سالفيني Matteo Salvini ، والالماني هورست زيهزفر Horst Seehofer والنمساوي هربرت كيكل Herbert Kickl ، الذين اجتمعوا مساء يوم امس بمدينة انسبروك (جنوب النمسا)، على مذكرة تفاهم تروم الى كبح تدفقات الهجرة والولوج الى البلدان الاوروبية باستثناء الهاربين من الحروب. وبهذا الصدد صرح الوزير الايطالي ماتيو سالفيني:" سيكون من دواعي سروري ومصدر فخر لي اذا لاقت المقترحات الايطالية الخاصة بتقليص الهجرة والاموات والتكاليف، تجاوبا على مستوى الاتحاد الاوروبي، واذا تبنى الاتحاد الاوروبي النموذج الايطالي لمعالجة ظاهرة الهجرة. وقال سالفيني في ختام الاجتماع:" اذا تقلص عدد وصول المهاجرين لن تكون هناك مشاكل على الحدود الداخلية الاوروبية وسيكون بالامكان الاستمرار في العمل والتعاون بطمأنينة بين الشعوب، وهذا ما نعتزم القيام به. يذكر ان الاجتماع تمحور حول ما يسمى ب"الحركات الثانوية" للمهاجرين المسجلين اولا في ايطاليا ومغادرتهم باتجاه بلدان اوروبية اخرى مثل المانيا وفرنسا اللذان يعتزمان اعادتهم الى من حيث جاءوا. وجاءت تصريحات الوزير الالماني لتتوافق مع المنهاج الذي طرحه زميله الايطالي قائلا:" اذا تم حل مشكلة الوصول الاولي فان كل ما تبقى يصبح قليل الاهمية." وبهذا الصدد علق نائب رئيس الحكومة الايطالية، لويجي دي مايو، قائلا ان الحكومات السابقة لم تقم بالدفاع عن ايطاليا بل انها باعتها بسعر بخس. واضاف قمت مؤخرا بزيارة الى المفوضية الاوروبية ببروكسيل حيث اوضحوا لي ان ايطاليا قايضت مسألة فتح الموانىء لكي تتمكن من تقديم بعض "الهدايا" للمواطنين قبل الانتخاب.



