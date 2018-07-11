الجيش الليبي يسمح باستئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية

انسامد - 11 يوليو / تموز - قرر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر استئناف عملية تصدير النفط من الموانئ النفطية بعد تحريرها من قبضة الميليشيات الإرهابية .



وقال قائد حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إنه بناء على قرار المشير حفتر فقد تقرر استئناف عملية تصدير النفط الليبي من الموانئ النفطية.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس قد أعلنت رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم .



