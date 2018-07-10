صحف عربية: انتخاب سيدة لرئاسة بلدية تونس انتصار للديمقراطية

انسامد - 10 يوليو / تموز - صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية تولي سعاد عبد الرحيم رئاسة بلدية تونس لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.



ورأى كتاب أن هذا التطور يشير إلى أن "المشيخة ولّى عهدها"، ورأت صحف أن انتخاب سعاد عبد الرحيم "انتصار للنهضة" و"انتصار للديمقراطية".



ووصفت الشروق التونسية في افتتاحيتها انتخاب سعاد عبد الرحيم بأنه "انتصار للخيار الديمقراطي" و"ثورة في حدّ ذاتها. لأنها امرأة.



ولأنها نهضوية. ولأنها ليست سليلة احدى العائلات البلدية المشهورة".



أما علي سعادة فيقول في موقع عربي 21 إن سعاد عبد الرحيم هي "شيخة تونس المتوجة".



ويقول: "لا تعتبر نفسها إسلامية بل سياسية مستقلة، لا ترتدي الحجاب مثل معظم النساء اللواتي يناضلن في صفوف حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي. توجهاتها تكمن في مساندة كل مبادرة لها علاقة بمبدأ المواطنة وتوحيد صفوف الشعب التونسي".



تتساءل حذام خريف في العرب اللندنية: "لماذا يستغرب الناس أن تكون سعاد عبدالرحيم، رئيساً لبلدية تونس، وهو، بمقاييس الحاضر، منصب إداري يخلو من أي وجاهة"، مؤكدةً أن "سعاد عبدالرحيم، رئيس بلدية تونس، فقط، أما المشيخة فقد ولّى عهدها".



وكذلك تتساءل آمال موسى في الشرق الأوسط اللندنية: "لماذا مثّل فوز هذه المرأة بمنصب رئيسة بلدية حاضرة تونس حدثاً وصفه أنصارها بالتاريخي وخصومها بالنكسة الحداثية؟" وتصف انتخابها بأنه "انتصار جندري"، مضيفة: "أن مرشحة حركة النهضة هي المرأة الأولى في تاريخ منصب شيخ المدينة التي تفوز به، وذلك منذ تأسيس النظام البلدي منذ 1858، ومن يتمعن هذا التاريخ جيداً سيدرك بشكل مضاعف الأهمية الجندرية لهذا الفوز، مع الإشارة إلى أنه بقدر ما تحاول الفائزة وحركة النهضة تسويق هذا النصر من منطلق كونه انتصاراً للمرأة التونسية بشكل عام، بقدر ما تثير هذه الرسالة حفيظة الحداثيين وخصوم حركة النهضة بشكل عام".



من جانبها، تنتقد آمال قرامي في المغرب التونسية "الخطابات حول المرأة" التي إما تتناول انتخاب سعاد عبد الرحيم بشكل "تمجيدي" أو بشكل "بكائي".

