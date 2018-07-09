وزير الخارجيةالايطالي يلتقي رئيس المجلس الاعلى للدولة الليبي

أنسامد - 9 يوليو/تموز - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري" السبت في طرابلس وزير الخارجية الإيطالي السيد "إينزو موافيرو ميلانيزى" ، وذلك في أول زيارة للوزير خارج إيطاليا بعد توليه هذا المنصب.



وذكر المكتب الاعلامي للمجلس الاعلي الدولة في بيان في صفحته علي موقع "فيس بوك" أن المشري اكد خلال اللقاء أن إيطاليا هي الشريك الاقتصادي الأول لليبيا، معرباُ عن تطلعه لإعادة تفعيل الاستثمارات الليبية في إيطاليا والإسراع بعودة الشركات الإيطالية لاستئناف المشاريع الاقتصادية التي ستوفر فرص عمل كبيرة. وأشار المشري الي أن الحل في ليبيا يجب أن يكون من خلال الاتفاق السياسي، مشيدا بموقف إيطاليا تجاه الوضع الليبي الذي ينطلق من رؤية الأمم المتحدة.



كما أكد على ضرورة التعاون بين البلدين في ملف محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.



ومن جهته أوضح وزير الخارجية الإيطالي أن اختياره لليبيا كأول زيارة له خارج إيطاليا بعد استلامه لمنصبه هو دلالة على أن الملف الليبي يتصدر قائمة ملفات السياسة الخارجية لإيطاليا، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال ميلانيزى ان تحديات ليبيا وإيطاليا مشتركة وأن مصالحهما متلاقية وأهمها التدفقات الكبيرة للهجرة غير الشرعية.



وأضاف الوزير الإيطالي أن حكومة بلاده تدعم بدون تردد تطلعات الشعب الليبي في الوصول للاستقرار، مؤكدا رفض بلاده التعامل مع المؤسسات الموازية وتدعم الحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني. ونوه وزير الخارجية الايطالي أن بلاده حريصة على وحدة المؤسسات الليبية، على وجه الخصوص المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفا أن إيطاليا تتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع ليبيا والتعجيل بإعادة تدوير عجلة الاقتصاد.



