تشديد اجراءات الاقامة الانسانية باستثناء الحوامل والاطفال

محمود الدليمي انسامد 6 يوليو/ تموز وجه وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني Matteo Salvini مذكرة لادارات المقاطعات الايطالية دعا فيها على الخصوص الى الصرامة في منح تصاريح الاقامة لاسباب انسانية. واشار الوزير في المذكرة الى وجود ما يزيد على 136 الف طلب حماية دولية في الوقت الراهن وهو رقم كبير قياسا الى الاعوام الماضية. وتطرقت المذكرة الى الحاجة الى تقليص الوقت اللازم لفحص الطلبات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمدة الاقامة في مراكز الاستقبال، مضيفة ان البقاء الطويل في مراكز الاستقبال تترتب عنه تكاليف باهظة تقع على عاتق الحكومة الايطالية، ولهذا يتعين على الدوائر المعنية بدراسة الطلبات العمل بايقاع متواصل (اي خمسة ايام في الاسبوع). ورصد سالفيني ان 7 في المائة فقط من الطلبات تم الاعتراف فيها بوضع اللاجىء بينما تم منح 15 في المائة كحمايات اضافية ومنح تصريح الاقامة لاسباب انسانية الى نسبة 25 في المائة (ارتفعت الى نسبة 28 خلال العام الجاري). يذكر ان تصريح الاقامة لاسباب انسانية هو اجراء انضم الى القانون الايطالي في عام 1998 وينص على منح الاقامة لاسباب انسانية "جدية" في الحالات التي لاتستوفى فيها مستلزمات الحماية الدولية. ولفت الوزير الى ان الاجراء الاخير افضى الى شرعنة تواجد وتنامي عدد طالبي اللجوء على التراب الايطالي حتى في حالة عدم استيفائهم لمتطلبات الحماية الدولية. موضحا ان الاقامة الانسانية منحت لاسباب تتعلق بالصحة ، والامومة، والقصر، والمأساة الشخصية التي مروا بها فضلا عن البقاء لمدة طويلة في ليبيا.



وجدير بالذكر ان صفة الحماية الانسانية تمنح في بادىء الامر لمدة سنتين تتجدد بصورة تلقائية. وبهذا الصدد قال الوزير ان تصريحات الاقامة منحت لاعداد غفيرة تتواجد حاليا في ايطاليا وتواجه في ذات الوقت صعوبة الاندماج.



