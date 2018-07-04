ترامب يطلب من السعودية زيادة إنتاج النفط

انسامد 4 يوليو / تموز - ناقشت صحف عربية بنسختيها الورقية والرقمية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية زيادة إنتاج النفط.



وكان ترامب قد اتصل هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحثه على رفع إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا.



ورأت صحف أن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق الاستقرار في أسواق النفط، بينما تحدثت أخرى عن استخدام السعودية له للحد من تأثير إيران.



من ناحية أخرى، نقلت صحف تحذيرات مندوب إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من أنه "إذا نفذت السعودية طلب ترامب ستخرج من أوبك".



وتشيد الرياض السعودية بجهود المملكة في إعادة منظمة الأوبك "لواجهة القيادة من جديد"، وتقول إنها "أعادت الثقة إلى أسواق النفط وعززت ضمان الإمدادات، خاصة بعد الاتفاق الشهير الذي أفضى إلى استقرار أسواق النفط العالمية".



ويتساءل عبد الباري عطوان في رأي اليوم اللندنية: "ماذا يعني تجاوب العاهل السعودي... وهل ستحصُل القيادة السعودية على ثمن مقابل هذا القرار الخطير.. وما هو؟" ويرى أن هذا الطلب أحد "مؤشرات الحروب الأمريكية في المنطقة العربية".



ويقول: "السيناريو نفسه يتكرر الآن بعد 15 عاما بالتمام والكمال، وتلعب المملكة العربيّة السعودية، ودُوَل خليجية أُخرى دوراً محورياً فيه، سواء بإغراق أسواق العالم بالنفط لخَفض الأسعار حتى لا يتأثر الاقتصاد الغربي، وجيب المواطنين الأمريكيين بالتالي...



فإغراق الأسواق بكميات إضافية من النفط وتخفيض الأسعار بالتالي هو أحد أبرز مؤشرات الحروب الأمريكية في المنطقة العربية".



أما خالد بن راشد الخاطر، فيرى في الشرق القطرية أن السعودية تُستخدَم "للحد من تأثير إيران بزيادة الإنتاج" من أجل "تحكم أفضل في الإنتاج والإمداد ومن ثم في الأسعار"، ويشير إلى أن زيادة الإنتاج لن تحقق استقرار لأسعار النفط.



ومن جانبه، يتوقع وليد خدوري في الحياة اللندنية ردود أفعال إيرانية غاضبة خصوصاً عند إحلال النفط السعودي محل النفط العراقي في عقد التسعينيات، اقتصر الخلاف على تأزيم المواقف ضمن أوبك، خصوصاً عند توزيع الحصص".



ويحذر: "لدى إيران نقاط قوة في مواجهة العقوبات. فهي تملك خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات النفطية. كما لديها الخبرة في التعامل اقتصادياً مع انهيار الريع النفطي، خصوصاً إذا استقرت الأسعار عند نحو 70 دولارا".



