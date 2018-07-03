الصحف العربية تتسائل هل ينسحب الحوثيون من الحديدة؟

انسامد - 3 يوليو / تموز - تحدثت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية تطورات معركة الحديدة في اليمن بعد أن أعلنتْ الإمارات تعليقَ العملياتِ العسكريةِ هناك.



وتساءلت بعض الصحف عن فرص نجاح مهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لليمن الذي يزور صنعاء الاثنين لمطالبة الحوثيين بالانسحاب من الحديدة.



نفت جريدة الثورة اليمنية صحة تعليق دولة الإمارات الحملة العسكرية، وأضافت نقلاً عن مصدر في الخارجية أن تصريح أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات "يُعَد دليلاً إضافيا إلى مئات الأدلة والشواهد القطعية الأخرى التي تؤكد أن اليمن يتعرض لحملة غزو أجنبي واحتلال أجنبي واحتلال مكتمل الأركان".



وينتقد عبد المنعم إبراهيم في أخبار الخليج البحرينية مبادرة جريفيث، ويرى أنها "إحياء لمبادرة جون كيري" سابقاً.



و يقول جمال الكشكي في البيان الإماراتية، "علينا توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء مقترحات من نوع إعادة إحياء مبادرة كيري، فالأفضل أنه لا يجب أن تكون هناك ترتيبات سياسية بدون تحقيق كامل للترتيبات الأمنية، وأنه لا يمكن القبول ببند واحد من المبادرة (مبادرة الحديدة)، فنحن نتحدث عن مبادرة كحزمة واحدة، تنطلق في الأساس من خروج الحوثي من الحديدة ميناءً ومدينةً، وهذا هو الحد الأدنى، والمبدأ الذي يقوم عليه قرار مجلس الأمن 2216، الذي يشترط الانسحاب وتسليم الأسلحة، كمدخل للسلام المستدام في اليمن".



ويتساءل أحمد عرفة في صوت الأمة المصرية عن: "الخطوة التي سيقدم عليها المبعوث الأممي إلى اليمن، حيث تفتح تساؤلات عديدة حول إن كانت هذه الجولة سيكتب لها النجاح في ظل الانسحاب المؤقت للإمارات، وهل سيستطيع مارتن غريفيث، إقناع الرئيس اليمني بالمطالب التي جاء بها؟" وحسب الموقع الالكتروني لهيئة الاذاعة البريطانية يتساءل أحمد علاء في جريدة مصر العربية الإلكترونية عما إذا كان توقف عمليات الحديدة هو نتيجة "مساعي دبلوماسية أم مخاوف أمنية؟" ولا يتوقع خير الله خير الله،في العرب اللندنية، نجاح مهمة غريفيث حيث يري ان الحوثيين لا يحترمون كلمتهم ولا الاتفاقات التي يوقّعونها.



