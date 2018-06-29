ليبيا: خليفة حفتر يعلن تحرير مدينة درنة

انسامد - 29 يونيو / حزيران - أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، مساء أمس الخميس، تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية وانتهاء جماعات الإرهاب من مختلف مناطق شرق ليبيا.



وقال حفتر في خطاب متلفز بثه المكتب الاعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر صفحته في موقع "فيس بوك": "اليوم يتجدد موعدنا كعادتنا مع النصر وموعد الإرهابيين وأعوانهم كعادتهم مع الهزيمة. بالامس القريب أعلن جيشكم تحرير مدينة بنغازي من الارهاب بعد كفاح مرير وتضحيات جسام، ليتواصل الكفاح حتى هذا اليوم المجيد الذي نعلن فيه بكل فخر عن تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا".



وحيا القائد العام للجيش الليبي الشعب الليبي العظيم والليبيين الشرفاء الذين قال إنهم استجابوا لنداء الكرامة في يومها المشهود وأعلنوا تفويضهم لجيشهم في مكافحة الإرهاب.



كما ثمن المشير خليفة حفتر في كلمته "الذين ناصروا الجيش وكانوا يتطلعون لساعة الخلاص وتحرير مدننا العريقة الطاهرة".



وقال "إننا نحيي بهذه المناسبة السعيدة أهالي درنة الذين استقبلونا بالسعادة والسرور منذ أن أطلت عليهم الطلائع الأولى لقواتنا المسلحة وعبروا عن تلك المشاعر التي غمرت قلوبهم بالتكبير والزغاريد ترحيبا بالجيش الوطني الليبي".



وأضاف حفتر "مع هذه الانتصارات الساحقة والمتلاحقة يتحتم على العالم أن يتقدم لكم بالشكر الجزيل ويعترف لكم بالفضل والجميل في حمايته من الإرهاب وأن يرد لليبيا ولو جزءا من هذا الجميل، لكنه عوضا عن ذلك يفرض على جيشنا حظر التسليح ويغض الطرف علي ما يتلقاه الإرهابيون من دعم بالمال والسلاح".



