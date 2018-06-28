معركة درعا تثير القلق العربي

انسامد - 28 يونيو / حزيران - اهتمت صحف عربية، وبخاصة السورية، اهتماماً ببدء معركة الجيش السوري لاستعادة المناطق الجنوبية الواقعة في قبضة المعارضة المسلحة.



وفي صحيفة الوطن السورية، يقول عمار عبد الغني: "من جديد، يؤكد فتح الجيش العربي السوري معركة الجنوب لتطهيره من الإرهاب، أن لا خطوط حُمراً أمريكية أو غيرها يمكن أن تجعله يتراجع عن أداء مهمته الوطنية في تخليص الأهالي من التنظيمات الإرهابية الإجرامية".



وتحت عنوان "بانتظار العَلَم العربي السوري"، قال علي قاسم رئيس تحرير جريدة الثورة السورية إنه "كما ارتفع العلم العربي السوري فوق سماء القنيطرة قبل أربعة وأربعين عاماً تنتظره البلدات والقرى والمدن على امتداد الجنوب السوري، ليعود مرفرفاً بعد تنظيفها من رجس الإرهاب ومشغليه ماضياً وحاضراً، حالها في ذلك حال كل شبر من الأرض السورية التي ستعود خالية من كل إرهاب أو محتل.. سواء كان أمريكياً أم غربياً.. تركياً أم إسرائيلياً، ويعود إليها العلم العربي السوري ليرتفع على كامل مساحة الوطن".



وفي صحيفة رأي اليوم الإلكترونية اللندنية، يقول رئيس التحرير عبدالباري عطوان: "الجَنوب السُّوريّ سَيعود حَتمًا إلى حُضن الدَّولةِ الأُم، مِثلَما عادت مَناطِق ومُدن أُخرى عَريقة، وسَتَلحَق بِه كُل المَناطِق والجُيوب الأُخرى، فالمَسألة تَوقيت وأولويّات، لكن هذا لا يَعني أن تَعود الدَّولة السوريّة إلى الوَراء، وأن تَستَمِر المُمارسات نفسها التي هَيّأت بعض المَناخات والأعذار لهَذهِ المُؤامَرة على مَدى سَنواتٍ عَديدةٍ".



وفي صحيفة تشرين السورية، يقول عماد خالد الحطبة: "تحتل معركة الجنوب السوري اليوم موقع الصدارة لدى المعنيين بالشأن السوري، وخاصة أن جميع الأطراف المنخرطة في الحرب تشارك في هذه المعركة عسكرياً وسياسياً".



ففي صحيفة الدستور، يقول ماهر أبو طير: "إذا وصل السوريون الفارون من المعارك في مناطق جنوب سوريا، إلى الحدود الأردنية، مثلما تتوقع المعلومات، فإن الأردن سيجد نفسه أمام مخيم جديد، على الحدود الأردنية السورية".



