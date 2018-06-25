مدير فرونتكس يصل القاهرة

انسامد - 25 يونيو / حزيران - وصل إلى القاهرة / أمس الأحد / فابريس ليجيرى مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل " فرونتكس" قادما على رأس وفد من اليونان فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها دعم التعاون خاصة فى مجال حماية الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية.



صرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال " ليجيرى" أن مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل سيلتقي ــ خلال زيارته - مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات خاصة فى وزارات الخارجية والداخلية والدفاع لبحث دعم التعاون فى مجالات ضبط الحدود ومنع محاولات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.



وكان الإتحاد الأوروبى قد دشن في أكتوبر 2016 وكالة حرس الحدود الخارجية وخفر السواحل الأوروبية وذلك فى مسعى لتعزيز عمليات ضبط الحدود الخارجية للاتحاد وضبط الهجرة ومحاربة الجريمة العابرة للحدود. وتهدف الوكالة أيضا لدعم التعاون مع الدول الأعضاء من أجل تحديد ومعالجة أى تهديد أمنى محتمل على حدود الإتحاد الاوروبي الخارجية.



