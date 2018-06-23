ليبيا:انقاذ 94 مهاجرا شمال القره بوللي وانتشال 5 جثث

انسامد - 23 يونيو / حزيران - تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل الليبي / أمس الجمعة / من إنقاذ عدد (94) مهاجرا غير شرعيا، من بينهم (3) أطفال و(9) نساء، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك، إضافة إلى انتشال (5) جثث .



وقال جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي في بيان عبر صفحته علي موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي إن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة (السودان، نيجيريا ، تشاد و مصر )، مشيرا إلي أن عملية الإنقاذ تمت (15) ميل شمال منطقة القره بوللي.



وأضاف البيان أن المهاجرين كانوا في حالة سيئة نتيجة تمزق القارب وتسرب المياه إليه وسقوط بعض المهاجرين في البحر.



وتم نقل المهاجرين إلى نقطة إنزال الخمس و الوصول بهم عند الساعة 15:30. وبعد تقديم المساعدة الإنسانية و الطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، مركز إيواء سوق الخميس.



