المستشارة الألمانية لن تطرح في القمة الأوروبية المصغرة

انسامد /ومع/ 22 يونيو/ حزيران/ قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه تلقى تأكيدات من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعدم طرح ،خلال القمة الأوروبية المصغرة التي ستعقد بعد غد الأحد ، مقترحات بشأن الهجرة ترفضها روما. وذكر كونتي على صفحته بموقع (فيسبوك) ،أمس الخميس "تلقيت اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية ميركل عبرت خلاله عن قلقها من احتمال عدم مشاركتي في الاجتماع الأول حول الهجرة ، الذي سيعقد يوم الأحد المقبل تحضيرا للقمة الأوروبية المرتقبة يومي 28 و 29 يونيو في بروكسيل. وأضاف أن المستشارة الألمانية أوضحت ، بعدما أكدت لها أنني لن أقبل المشاركة في هذه القمة من أجل اعتماد نص تم إعداده مسبقا، أنه وقع "سوء فهم" و أنه سيتم استبعاد مسودة المقترحات التي تم تداولها. وأكد رئيس الوزراء ، في هذا السياق، أن المناقشات الأوروبية خلال اجتماع بعد غد الأحد ستركز على المقترح الإيطالي الذي سيتم تدارسه إلى جانب مقترحات بلدان أخرى، مشيرا إلى أن اجتماع القادة الأوروبيين "لن يختتم بنص مكتوب بل بملخص للمواضيع التي تم بحثها و التي سنواصل التباحث بشأنها" خلال القمة الاوروبية المقرر عقدها الاسبوع المقبل. وكان وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني قد لوح بمقاطعة القمة الأوروبية المصغرة ، اذ اعتبر أن البيان الختامي الذي تم إعداده مسبقا لا يأخذ مطالب روما بعين الاعتبار. وقال سالفيني، الذي يترأس الرابطة (يمين متطرف) "إما أن يكون هناك اقتراح مفيد حول الدفاع عن الحدود والامن وأضيف حول حقوق اللاجئين الحقيقيين و إلا فعلينا ان نتجرأ ونقول لا". وتابع وزير الداخلية الإيطالي "اذا كنا سنشارك لنحصل على اتفاق معد مسبقا من قبل الفرنسيين والالمان فمن الافضل توفير كلفة الرحلة".



