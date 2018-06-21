الشرطة الاوروبية: " بي كا كا تتخذ من اوروبا قاعدة لوجستية لتأمين الاسلحة والمجندين"

انسامد 21 يونيو/ حزيران "يستخدم حزب العمال الكردستاني المحظور او ما يسمى بمنظمة "بي كا كا" اوروبا كقاعدة لوجستية للحصول على الاسلحة وتجنيد اعضاء جدد بين صفوفه. هذا ما قاله تقرير صدر يوم امس الاربعاء عن وكالة الشرطة الاوروبية "يوروبول"، مضيفا ان قسم الارهاب القومي والانفصالي اكد حسب ما جاء قي تقرير اليوروبول حول الارهاب لعام 2018، ان منظمة بي كا كا تقوم بتجنيد المقاتلين ومحاولة غسيل دماغ شتات الاكراد في مراكز متفرقة في اوروبا.



كما اكد التقرير تورط منظمة ("كومالين جيوان" الشباب الكردي) باغراء الاكراد المقيمين بفرنسا بالانضمام الى منظمة بي كا كا ليتم ارسالهم بعد ذلك الى مراكز غسيل الدماغ المنتشرة في اوروبا بعيدا عن عائلاتهم وتحت تأثير كبار المسؤولين في حزب العمال الكردستاني لكي يتم تدريبهم على تقنيات القتال في معسكرات تتواجد في ارمينيا وايران والعراق.

