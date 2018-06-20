اوروبا تشيد بجهود تركيا "الخارقة" في استضافة اللاجئين

انسامد 20 يونيو /حزيران اشاد المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، جوهانس هان Johannes Hann ، مساء امس بجهود تركيا التي تستضيف ما يزيد على 3.5 ملايين لاجىء سوري. جاءت تصريحات المفوض الاوروبي عقب اجتماع اللجنة الادارية التي تشكلت من اجل الدعم المالي لتركيا التي تقوم بدورها بدعم اللاجئين السوريين.ولفت يوهانس هان، حسب ما اوردته وكالة الاناضول، الى ضرورة تحرك الاتحاد الاوروبي سريعا من اجل تفعيل الحزمة الثانية من الاموال (ثلاثة مليارات يورو). يذكر ان تركيا اتفقت مع الاتحاد الاوروبي في 18 مارس/ اذار الماضي على تفعيل الدفعة الثانية من الاموال.



وتعتبر تركيا الدولة الاكثر استضافة للاجئين بايوائها لما يزيد على اربعة ملايين لاجىء، تنحدر اغلبيتهم من سوريا(3.6 مليون) و افغانستان ( 169 الف) والعراق ( 143 الف ) وايران ( 35 الف) والصومال ( 5 الاف) تقريبا وأخرون( 11 الف تقريبا).



