انسحاب القوات الكردية من منبج يمهد لدخول القوات التركية

انسامد 19 يونيو/ حزيران اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خروج "وحدات حماية الشعب" الكردية تدريجيا من مديتة منبج، شمال سوريا، وتطبيق خريطة الطريق المتفق عليها مع الولايات المتحدة، انتصارا للدبلوماسية التركية.



وجاءت تصريحات اردوغان، حسب ما اوردته وكالة الاناضول، في خطاب القاه في ولاية صامسون، اكد فيه ان القوات التركية بدأت بتسيير دوريات في منطقة منبج، موضحا ان العساكر الاتراك والامريكيين يسيرون دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عمليات "درع الفرات" الخاضعة لسيطرة انقرة ومنبج. وفي نفس السياق اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو ان المرحلة الراهنة ستشهد خروج عناصر الوحدات التركية من منبج ودخول القوات التركية تدريجيا، حسب ما تنص عليه خريطة الطريق المتفق عليها في بداية الشهر الجاري بينه وبين نظيره الامريكي مايك بومبيو.



