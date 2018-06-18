وصول سفينة الإنقاذ إكواريوس إلى ميناء فالنسيا الإسباني

انسامد - 18 يونيو / حزيران - وصلت السفينة إكواريوس /أمس الاحد / إلى ميناء فالنسيا الاسباني بعد أسبوع من رفض إيطاليا ومالطا السماح لسفينة الإنقاذ التي كانت تقل 630 مهاجراً بدخول موانئهما.



وقالت منظمة (إس.أو.إس ميديتيرانيه) في بيان لها إن سفينة الاغاثة الانسانية أكواريوس التي تديرها بالتعاون مع منظمة "أطباء بلا حدود" دخلت صباح الأحد إلي ميناء فالنسيا في إسبانيا مع سفينة خفر سواحل إيطالية وسفينة حربية إيطالية، لإنزال 630 شخص تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط قبل ثمانية أيام.



وكان رئيس الوزراء الاسباني الجديد بيدرو سانشيز قد وافق على استقبال السفينة، لتبحر 700 ميل بحري إضافية، بعدما أنقذت المهاجرين من زوارق متهالكة قبالة السواحل الليبية.



وينتمي هؤلاء المهاجرون وهم 450 رجلا و80 امرأة بينهن سبع حوامل على الاقل، و89 مراهقا و11 طفلا تقل أعمارهم عن 13 عاما، إلي 26 دولة معظمها بلدان افريقية.