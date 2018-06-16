الجيش الليبي يقصف تعزيزات جماعات مسلحة في الهلال النفطي

أنسامد - 16 يونيو/حزيران - أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته شنت غارات جوية ضد جماعات مسلحة حاولت السيطرة على حقول نفطية في شرق البلاد.



وحاولت الجماعات المتشددة مهاجمة مينائي رأس لانوف والسدرة في منطقة الهلال النفطي. وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الضربات الجوية استهدفت أرتال الإمداد والتعزيزات التي حاولت المجموعات الإرهابية استقدامها إلى مناطق الهلال النفطي.



وإستعاد الجيش الوطني السدر ورأس لانوف بجانب موانئ أخرى نفطية في منطقة الهلال النفطي الليبي في 2016، مما سمح بإعادة فتحها بعد إغلاق طويل.



وتضررت صهاريج التخزين في الميناءين بشدة خلال القتال الذي دار في السابق، ولم يتم إصلاحها بعد، على الرغم من أن عمليات التحميل تسير بشكل منتظم في السدر.



وبلغت صادرات الخام من رأس لانوف 110 آلاف برميل يوميا في مايو، في حين بلغت الصادرات من ميناء السدر نحو 300 ألف برميل يوميا، وفقا لشركة فورتيكسا المتخصصة في تحليلات النفط.



