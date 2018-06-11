المغرب: انقاذ 472 مهاجراً في مياه المتوسط

انسامد - 11 يونيو / حزيران - أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية أن البحرية أنقذت نحو 472 مهاجراً غير شرعي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا ليل الجمعة- السبت قبالة سواحل المملكة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة لوفيجارو في موقعها علي شبكة الانترنت.



وأفاد بيان صادر عن للقيادة العامة للقوات المسلحة السبت أن "البحرية الملكية قدمت المساعدة في مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للعديد من القوارب التي كانت تواجه صعوبات، ما أمكن إنقاذ 472 مرشحاً للهجرة السرية بينهم 28 امرأة و27 قاصراً وثلاثة رضع".



وأضاف البيان أن جميع "المهاجرين أعيدوا سالمين إلى الميناء، وكذلك أعيدت آليات الإبحار المستعملة".



