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العاهل السعودي يدعو إلى إجتماع رباعي لدعم الأردن
    أنسامد - 9 يونيو/ حزيران - قالت وكالة الأنباء السعودية، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتفق على عقد اجتماع يضم إضافة إلى السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت والمملكة الأردنية، لمناقشة سبل دعم الأردن.

    وحسب الوكالة، دعا الملك سلمان، إلى الاجتماع "في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين بأوضاع الأمة العربية، وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها".

    وأضافت "واس"، أن الملك سلمان تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    وقال البيان، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة، الأحد المقبل، لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

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