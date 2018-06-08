سائرون يقود تحالفا لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي

انسامد 8 يونيو/حزيران/ اعلن مساء امس رسميا عن تحالف ثلاثي اطلق عليه اسم التحالف الابوي الذي يضم ثلاثة ائتلافات انتخابية عراقية هي "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و"الوطنية" بزعامة نائب الرئيس العراقي اياد علاوي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم. ووضع التحالف الابوي الخطوات العريضة لاحتياجات مرحلة ما بعد الانتخابات التي شهدت تصدر "سائرون" ب 54 مقعدا والوطنية 21 مقعدا والحكمة 20 مقعدا ليصل اجمالي التحالف الى 95 من مجموع عدد مقاعد البرلمان الجديدة البالغ 329 نائبا. والى جانب التيار الصدري، يضم تحالف سائرون التيار المدني الذي يتصدره الحزب الشيوعي العراقي في حين يتكون تحالف الوطنية من اغلبية شيعية وسنية بينما يضم تحالف الحكمة غالبية شيعية وعدد من المستقلين. يذكر ان المصادقة على التحالف الابوي ستتم بعد اعلان النتائج الانتخابية من قبل المحكمة الاتحادية بعد عملية اعادة الفرز والعد اليدوي التي اقرها البرلمان وبعد قرار محكمة التمييز بخصوص الطعون المقدمة على النتائج.



