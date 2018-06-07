بدء التصويت في الانتخابات التركية للمغتربين في المانيا وفرنسا والنمسا

انسامد/7 يونيو/ حزيران توجه الناخبون الاتراك في كل من المانيا والنمسا وفرنسا صباح هذا اليوم الخميس الى مراكز الاقتراع المتواجدة في البعثات الدبلوماسية التركية للتصويت في الانتخابات التي ستستمر لحين التاسع عشر من الشهر الجاري.



ويبلغ عدد المراكز الانتخابية التركية في المانيا 13، وفي النمسا 3 وفي فرنسا 6 مراكز. واوردت وكالة الاناضول انه من المتوقع ان يشارك في عملية التصويت اكثر من ثلاثة ملايين ناخب تركي عبر 123 مركزا انتخابيا في ستين دولة. وتشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة التنافس بين 6 مرشحين ابرزهم الرئيس رجب طيب اردوغان بينما تتنافس 8 احزاب سياسية في الانتخابات البرلمانية.

