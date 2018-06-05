تصريحات سالفيني تشعل ازمة بين تونس وايطاليا

انسامد 5 يونيو/ حزيران/ اعربت وزارة الخارجية التونسية عن استغرابها الشديد حيال التصريحات التي ادلى بها مؤخرا وزير الداخلية الايطالي الجديد ماتيو سالفيني Matteo Salvini عن حزب الرابطة (يميني متطرف)اثناء زيارته لاحدى النقاط الساخنة الخاصة بالمهاجرين في مدينة بوتساللو بجزيرة صقلية، جنوب ايطاليا، حيث قال ان تونس بلد حر وديمقراطي لكنه لايصدر لنا النبلاء بل المجرمين في اغلب الاحيان. ولم يتأخر رد الحكومة التونسية على هذه التصريحات حيث قامت وزارة الخارجية باستدعاء لورينزو فانارا Lorenzo Fanara، السفير الايطالي لدى تونس، لتبليغه بالاستغراب الشديد الذي اثارته تصريحات سالفيني التي لاتعكس طبيعة التعاون والتنسيق الحقيقي بين البلدين في مجال الهجرة، واضافت الخارجية التونسية بان تلك التصريحات تنم عن عدم المام تام بآليات التنسيق بين الاجهزة الامنية التونسية والايطالية. واوضح بيان صادر عن الخارجية التونسية ان تونس، تعد من بين اشياء اخرى، احدى البلدان القليلة التي ابرمت مع ايطاليا اتفاقية ثنائية حول الهجرة، ولهذا السبب، شدد البيان على رغبة البلد الافريقي بمواصلة التعاون مع الحكومة الايطالية الجديدة من اجل تعزيز علاقات الاخوة والتعاون الاستراتيجي. ومن جانب آخر اعرب سالفيني عن رغبته بلقاء نظيره التونسي مباشرة بعد حصول الحكومة الايطالية الجديدة على ثقة البرلمان، لمواصلة التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل، بعث سالفيني رسائل واضحة للمفوضية الاوروبية عشية انعقاد مؤتمر القمة لوزراء الداخلية الاوروبيين في بروكسيل، مفادها: ان لم تمد لنا اوروبا يد المساعدة لضمان امن بلدنا، سيتعين علينا اختيار طرق اخرى. موضحا ان مسألة تدفقات المهاجرين واستقبال مئات الالاف من "غير اللاجئين" لايجب لها ان تكون مشكلة خاصة بايطاليا فقط.

