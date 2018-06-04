انتشال جثث 11 مهاجراً قبالة سواحل تونس

أنسامد - 4 يونيو/ حزيران - أعلنت وزارة الداخلية التونسية /الاحد/ انتشال جثث 11 مهاجراً وإنقاذ 67 آخرين كانوا على متن مركب صيد "بصدد الغرق"، قبالة السواحل الجنوبية لتونس.



وقالت الوزارة في بيان لها نشرته في موقعها علي شبكة الانترنت إنها تلقت طلب استغاثة يوم 2 يونيو 2018 على الساعة 22.45 بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل قرقنة على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق.



وتابع البيان "تحولت في الإبان الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي تبين أنّه على بعد حوالي 05 أميال بحرية عن جزيرة قرقنة و16 ميلا بحريا على سواحل مدينة صفاقس وأنّه كان بصدد الغرق"، مشيرا إلي انه تم إنقاذ عدد 67 منهم من بينهم تونسيين وأجانب، كما تمّ إنتشال عدد 11 جثة في حصيلة أولية.



وأوضح البيان أن "عمليات البحث من قبل خفر السواحل وجيش البحر تتواصل بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية".



