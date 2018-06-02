سوريا: موسكو تؤكد التوصل إلى اتفاق لفصل القوات في الجنوب

أنسامد - 2 يونيو/ حزيران - قال مندوب روسيا ورئيس مجلس الأمن الدولي الحالي فاسيلي نيبينزيا إنه "تم التوصل إلى اتفاق فصل معيّن لفصل قوات في جنوب غرب سوريا"، ولفت إلى "أن الأطراف التي توصّلت إلى الاتفاق راضية به". ووأوضح قائلا "سمعت باتفاق فصل معيّن لفصل قوات في جنوب غرب سوريا وما علمته أن إتفاقا تم التوصل إليه ولا أستطيع التأكيد أنه طبِّق الآن. لكن ما علمته أن الأطراف التي توصلت للإتفاق راضية عما تم التوصل إليه".



وكان مصدر روسي مطلع، أعلن أمس الجمعة أن الاجتماع الثلاثي الروسي الأميركي الأردني حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا، سيُعقد الأسبوع القادم على مستوى نواب وزراء الخارجية.



والجدير بالذكر، أن الاتفاق حول اللقاء الثلاثي تمّ بعد مكالمة هاتفية جرت بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة الأربعاء الماضي، عندما كان الوزير الأميركي في إسرائيل.



