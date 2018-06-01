توجيه الاتهام الى شريك صلاح عبد السلام في هجمات بروكسيل

أنسامد - الاول من يونيه - أعلنت النيابة الفدرالية في بلجيكا اليوم / الجمعة / توجيه الاتهام الى الجهادي التونسي سفيان عياري في إطار التحقيق في اعتداءات 22 مارس 2016 في بروكسيل، وهو شريك صلاح عبد السلام ومتهم في إطار الاعتداءات التي وقعت في نوفمبر 2015 في باريس.



وقالت وسائل الاعلام البلجيكية انه أُلقي القبض علي عياري في 18 مارس 2016 في بروكسيل مع صلاح عبد السلام ووُجهت اليه الخميس تهمة "المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية" وفقا لبيان النيابة. وعياري البالغ من العمر 24 عاما مسجون في بلجيكا وأُدين في 23 ابريل بالسجن 20 عاماً لمشاركته في اطلاق النار على الشرطة في 15 مارس 2016 في بروكسيل، ما أسفر عن إصابة اربعة من رجال الشرطة.



