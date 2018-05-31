الصحف العربية: "شبح المجهول" يخيم في تونس

انسامد - 31 مايو / ايار - اهتمت صحف عربية بالأزمة السياسية الحالية في تونس وعدم توافق الأحزاب السياسية الرئيسية حول مصير حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.



وفقا لموقع ال بي بي سي ، كان الشاهد قد اتهم حافظ قائد السيبسي، نجل رئيس البلاد، بتدمير حزب نداء تونس والتسبب في خسارة ثلث أعضاء الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.



ويقول وسام حمدي في العرب اللندنية: "لا يدل توجّه تونس إلى شبح المجهول عبر أزمة سياسية خانقة تلوح في الأفق، إلا على عجز الطبقة السياسية برمّتها بما في ذلك المعارضة على طرح نفسها كخيار حقيقي قد يثق فيه الشعب ويمنحه صكا على بياض لإدارة البلاد".



في تونس: "فازت الديمقراطية وفشلت الأحزاب" وفي الجريدة ذاتها، يقول أمين بن مسعود: "الأزمة السياسية الحالية يبدو أنّها تتجه نحو المزيد من الاستعصاء الهيكلي، والوضع الاجتماعي يمر بأصعب مراحله على مدى عقود ابتداء من نسب البطالة والجريمة وليس انتهاء بمعدلات الانتحار والهجرة غير الشرعية".



ويتساءل بن مسعود "هل سينجح الشاهد في مسعاه السياسي هذا، خاصة منه ذلك المتعلق بتحييد الأب عن الابن، وبتثوير الحزب عن الابن، هل ستضعه هذه الخطوة على مقربة من الأحزاب المنشقة عن النداء؟" كما يقول عبدالجليل المسعودي في الشروق التونسية: "المشهد السياسي الوطني اليوم أشبه ما يكون بأرض مكتسحة. لا شيء ثابت فيها ولا شيء واضح".



ويؤكد سفيان رجب في الصباح التونسية أن "ما يجري اليوم في كواليس السياسة، ليست الغاية منه الغيرة على مصلحة البلاد والعمل على إصلاح ما فسد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد تدهور كل القطاعات واشتعال كل الأضواء الحمراء وانحدار جميع المؤشرات... بل الغاية هي كرسي قرطاج وكراسي البرلمان ومناصب مؤسسات الدولة وهياكلها وبالتالي الغاية هي السيطرة على دواليب الدولة." الحرب في اليمن