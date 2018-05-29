أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا الملف السوري

انسامد 29 مايو/ ايار/ بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، صباح اليوم الثلاثاء، الملف السوري، والعلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين وخاصة مجالات الطاقة.



وشدد الزعيمان، حسبما ذكرت مصادر في الرئاسة التركية، على أهمية الإنجازات المنبثقة عن محادثات أستانة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.



وأضافت المصادر أن الزعيمين أكدا ضرورة أن يبدي النظام السوري والمعارضة اهتماما للتصرف بطريقة بناءة، من أجل تحقيق تقدم سليم لمرحلة الحل السياسي في إطار الأمم المتحدة.



فيما أكد الزعيمان أهمية وحدة الأراضي السورية، بحسب المصادر ذاتها.



وأشار الرئيس أردوغان إلى أن العملية السياسية المتعلقة بسوريا يجب ألا تشمل المجموعات الخاضعة لسيطرة تنظيم "ب ي د / ي ب ك" الإرهابي، وألا تتحول سوريا إلى ساحة صراع بين إيران وإسرائيل.



ورحب الزعيمان بالتقدم الذي تم إحرازه في مشروع محطة "أق قويو" للطاقة النووية في تركيا، وكذلك مشروع خط أنابيب السيل التركي للغاز الطبيعي.



وأشار أردوغان وبوتين إلى أهمية استخدام العملة المحلية في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين التي تشهد تطورا متزايدا