مهاجرة تنجب طفلا علي متن سفينة الاغاثة اكواريوس

أنسامد - 28 مايو / آيار - أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" أن احدي المهاجرات أنجبت طفلا علي متن سفينة الاغاثة الانسانية أكواريوس التي تعمل علي انقاذ المهاجرين في البحر.



وأوضحت المنظمة في صفحتها علي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنها أنقذت 69 مهاجرا في البحر المتوسط يوم السبت من بينهم والدة الطفل، ليرتفع عدد المهاجرين الذين تم انقاذهم إلي 70 مهاجرا بعد ميلاد الطفل الذي أُطلق عليه اسم "ميراكل" اي "معجزة" ويبلغ وزنه 2.8 كيلوجرام.



وأضافت منظمة «إس أو إس مديتيرانيه» أن المهاجرين وصلوا الاحد إلي كاتانيا في جزيرة صقلية في إيطاليا.



وقالت «إس أو إس مديتيراني» إن الطفل ووالدته بصحة جيدة، وعمت الفرحة في ارجاء السفينة عقب الاعلان عن ميلاد الطفل "معجزة".



وذكرت المنظمة في بيان لها في موقعها علي شبكة الانترنت أن الطفل "معجزة" هو سادس مولود على متن السفينة أكواريوس ، لكنه الأول هذا العام.



