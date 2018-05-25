باريس تستضيف مؤتمرا حول ليبيا لتجاوز مرحلة الجمود السياسي

انسامد 25 مايو/ ايار/ افادت تسريبات نشرتها وسائل الاعلام مؤخرا ان فرنسا تنظم حاليا مؤتمرا حول ليبيا سينعقد في العاصمة باريس لتجاوز مرحلة الجمود السياسي الحالية غير القابلة للاستمرار، ولتفعيل خارطة الطريق الهادفة لحل الازمة السياسية في البلد الافريقي التي تم تقديمها الى منظمة الامم المتحدة في شهر سبتمبر/ ايلول الماضي. وياتي تنظيم المؤتمر الذي لم تحدد المصادر موعده لكنها رجحت ان ينعقد في الاسبوع المقبل، بناء على مسودة اتفاق حصلت وكالة انسا على نسخة منها. وتنص المسودة، التي تحمل امضاء كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وبرلمان طبرق والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر والمجلس الاعلى للدولة، بصورة رئيسية على تنظيم انتخابات في نهاية العام الجاري. وسيبرم الاتفاق، حسب ما يشير اليه نص المسودة، تحت رعاية الامم المتحدة وبحضور ممثلين عن 16 دولة اضافة الى ثلاث منظمات دولية ( الاتحاد الافريقي والمفوضية الاوروبية وجامعة الدول العربية).



وتنص المسودة من بين بنود اخرى على الالتزام بدعم الحوار العسكري المنعقد حاليا في القاهرة وتشكيل "هيكل" عسكري وطني مباشرة بعد الانتخابات تحت المراقبة الشرعية للسلطات المدنية. وتبرز في المسودة ايضا مسالة التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي فضلا عن تطوير برنامج مؤقت للقيام باستفتاء شعبي حول الدستور قبل او بعد الانتخابات.

