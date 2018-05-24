رئيس الجمهورية يكلف جوزيبه كونته بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة

انسامد 24 مايو/ ايار/ كلف رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريللا Sergio Mattarella ، البروفيسور جوزيبه كونته Giuseppe Conte ، مساء امس بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة تتكون من حزبين هما الرابطة، بزعامة ماتيو سالفيني، وحركة خمس نجوم برئاسة لويجي دي مايو. وعقب اجتماع مطول مع رئيس الجمهورية، قال كونته:" انه قَبِل التكليف بتحفظ وانه سيعرض قريبا على رئيس الجمهورية قائمة باعضاء الحكومة الجديدة لكي يقرها قبل اداء اليمين.



يذكر ان القبول بتحفظ يعد اجراء معتادا في قبول عرض التفويض بتشكيل الحكومة. وفي اول تصريح له كمكلف بتشكيل الحكومة الايطالية، قال كونته ان حكومته ستدافع في المقام الاول عن مصالح الايطاليين، مقرا في ذات الوقت انه سيتعين على حكومته الوفاء بالتزاماتها الاوروبية والدولية. واضاف انه يعي تماما ضرورة دعم مكانة ايطاليا في اوروبا وفي العالم على حد سواء، فضلا عن بذل حكومته للمزيد من الجهود بخصوص الميزانية الاوروبية واصلاح قانون الهجرة.