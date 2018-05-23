بومبيو يعرب عن ثقته بالتوصل لاتفاق مع الاوروبيين بشأن النووي الايراني

انسامد/ 23 مايو/ ايار اعرب وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو اليوم الاربعاء عن ثقته بالوصول الى مقاربة دبلوماسية مشتركة مع الاوروبيين بشأن الاتفاق النووي مع ايران. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي انعقد في مقر وزارة الخارجية الامريكية:" انا واثق من ان هناك عددا من القيم والمصالح المشتركة التي ستقودنا الى نفس النتيجة بشأن الحاجة للاجابة على تهديدات الجمهورية الايرانية للعالم." وأكد رئيس الدبلوماسية الامريكية ان التغييرات التي تطلبها الولايات المتحدة من حكومة طهران ليست صعبة التحقيق، وانه ليس من باب الخيال ان نطلب من ايران وضع حد لاعمال الارهاب.

