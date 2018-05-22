نشطاء ايرانيون يوجهون نداء لموغيريني لانقاذ الاتفاق النووي مع ايران

انسامد 22 مايو/ايار/ وجهت مجموعة كبيرة من الاكاديميين والفنانين والنشطاء الايرانيين نداء الى رئيسة دبلوماسية المفوضية الاوروبية، فيديريكا موغيريني طالبة منها "انقاذ" الاتفاق النووي الايراني. وجاء في النداء ان الشعب الايراني يدعم السلام والدبلوماسية، وآن الاوان للمجتمع الدولي لكي يؤكد احترام الالتزامات المتفق عليها. وقال النداء في خاتمته ان الفشل ليس خيارا. وفي نفس السياق قالت موغيريني يوم امس، تعليقا على تصريحات نظيرها الامريكي مايك بومبيو الذي عرض سلسلة من الشروط المشددة للتوصل الى اتفاق جديد، انه ليست هناك حلول بديلة عن الاتفاق النووي مع ايران، مضيفة ان الاتحاد الاوروبي سيبقى مؤيدا لمواصلة التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاق النووي ما دامت إيران تفي بكل التزاماتها المرتبطة بالنووي.

