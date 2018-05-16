لويجي دي مايو:" اتفاق خمس نجوم و الرابطة لتشكيل حكومة "سيعيد لإيطاليا مكانتها الصحيحة" في أوروبا

انسامد/ومع/ 16 مايو/ايار/ قال لويجي دي مايو Luigi Di Maioزعيم حركة خمس نجوم إن توصل حركته لاتفاق مع الرابطة (اليمين المتطرف) لتشكيل حكومة جديدة "سيعيد لإيطاليا مكانتها الصحيحة في أوروبا". وذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء ، أن دي مايو أكد بأن توصل الحزبين للاتفاق النهائي ستكون له انعكاسات إيجابية على موقع بلاده في الاتحاد الأوروبي و"سيمكن الإيطاليين من استعادة حقوقهم". وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية يوركي كاتينين Jurki Katainenحذر أمس الثلاثاء، من مغبة تشكيل حكومة إيطالية قد تنتقص من شروط ميثاق استقرار الاتحاد الاوروبي ونموه. من جانبه ، قال رئيس الرابطة ماثيو سالفيني Matteo Salviniإن حزيه يريد تشكيل "حكومة قوية من شأنها إحداث ثورة في مجالي الأمن والضرائب"، مقرا في الوقت ذاته بأن لاتزال هناك فجوة بين الرابطة وحركة خمس نجوم حول بعض القضايا.



و يواصل زعيما الحزبين المشككين بالاتحاد الاوروبي مفاوضاتهما المكثفة للتوصل لاتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي وانهاء أزمة سياسية تشهدها إيطاليا منذ أزيد من شهرين. و بعد مفاوضات بدت مبشرة قبل انتهاء مهلة أول أمس الاثنين، قرر الطرفان تمديد مباحثاتهما بعد أن وضع ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة شروطا حول "القضايا الرئيسية" المتعلقة أساسا بالهجرة وسياسة إيطاليا تجاه الاتحاد الأوروبي. و كان حزب الرابطة قد فاز منفردا ب17 بالمائة من الأصوات لكنها كانت جزءا من تحالف اليمين، فيما انتزعت حركة خمس نجوم نحو 33 بالمائة من اصوات الناخبين لتحتل المركز الأول بين الاحزاب المنفردة في إيطاليا.