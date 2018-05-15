ضغوط اوروبية على الحكومة الايطالية المتوقعة في مجال الهجرة

انسامد 15 مايو/ ايار/ "نامل ان لا تقوم الحكومة الايطالية الجديدة التي يتم الاتفاق على تشكيلها بتغييرات في سياسة الهجرة". هذا ما قاله المفوض الاوروبي للهجرة والشؤون الداخلية، ديميتريس افراموبولوس الذي اشاد بما قامت به ايطاليا في مجال الهجرة لحين هذا الوقت، مذكرا في الوقت ذاته انها (ايطاليا) حصلت على دعم كبير من بروكسيل. وتعليقا على هذه التصريحات قال ماتيو سالفيني، زعيم الرابطة المتفاوض حاليا مع حركة خمس نجوم من اجل تشكيل الحكومة الجديدة:" انه تدخل اوروبي آخر ومرفوض من قبل اشخاص غير منتخبين. مضيفا :" لقد استقبلنا اكثر مما يجب من المهاجرين وقمنا برعايتهم والان حان دور الشرعية والامان والرفض.



يذكر ان المفاوضات الماراثونية بين الرابطة وحركة خمس نجوم لاتزال جارية بين الطرفين من اجل تشكيل حكومة سياسية بعد ان المح رئيس الجمهورية الى امكانية تشكيل حكومة تكنوقراط إثر فشل المشاورات السابقة بين القوى السياسية. وتهدف المفاوضات الى صياغة عقد تلتزم به الحكومة الائتلافية المتوقعة بين الطرفين. ومن المتوقع ان تنتهي المشاورات بين الرابطة وحركة خمس نجوم في يوم الخميس المقبل.



