حركة 5 نجوم ورابطة الشمال ستعرضان اليوم اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة على الرئيس الإيطالي

انسامد/ومع/ 14 مايو/ ايار أكد زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو (المناهض للنظام) و ماثيو سالفيني رئيس رابطة الشمال (اليمين المتطرف) أن الاتفاق المتعلق بتشكيل حكومة جديدة جاهز وسيتم عرضه اليوم الاثنين على الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. و ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أنه بعد يومين من "المفاوضات المرطونية" التي تواصلت حتى وقت متأخر ليلة أمس بمدينة ميلانو ، أكد لويجي دي مايو و ماثيو سالفيني (المشكك في أروبا) أن اتفاق تشكيل الحكومة جاهزا وسيتم تقديمه لرئيس الجمهورية، مضيفة أن اسم رئيس الوزراء لايزال غير معروف، إذ يرتقب الإعلان عنه بعد ظهر اليوم . و أشارت صحيفة (لاريبوبليكا) في عددها الصادر اليوم أن زعيمي الحزبين أكدا أمس ، في تصريح للصحافة ، أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيكون "سياسيا وليس من التكنوقراط". وحسب اليومية فإن مرشحهما لرئاسة الحكومة لا ينتمي إلى رابطة الشمال و لا إلى حركة خمس نجوم بل إلى "حزب ثالث" . و قبل لقائهما الرئيس ماتاريلا في وقت لاحق اليوم ، وفق الصحيفة، يرتقب أن يعقد لويجي دي مايو و ماثيو سالفيني اجتماعا ثالثا بروما قد يتم خلاله الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد. و سجلت صحيفة (لاستامبا) أن زعيمي الحزبين اتفقا خلال اجتماعين عقدهما أمس الأحد على التراجع عن رفع سن التقاعد، فيما صرحت حركة خمس نجوم بعزمها نهج السياسة المتشددة التي تتبناها الرابطة تجاه المهاجرين. كما وافق سالفيني ودي مايو، تضيف الصحيفة، على تسوية الخلافات القائمة بينهما بشأن النقاط الرئيسية في برنامجهما السياسي، لاسيما تلك المتعلقة بخفض الضرائب، و تأمين مدخول للمواطنين، معتبرة في المقابل أن "تنزيل هذه المقترحات على أرض الواقع أمر صعب بالنظر لارتفاع ديون البلاد واستمرار تداعيات المشاكل الاقتصادية التي عانت منها البلاد خلال السنوات الأخيرة. و بعد أزيد من شهرين على الانتخابات التشريعية التي لم تفرز أغلبية برلمانية واضحة، يبدو أن حزبي الرابطة وحركة خمس نجوم وجدا أرضية مشتركة لتشكيل أول حكومة في تاريخ البلاد مناهضة للمؤسسات في إيطاليا و بغرب أوروبا..

