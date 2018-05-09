مشاورات بين الرابطة وحركة خمس نجوم لتشكيل حكومة سياسية

انسامد 9 مايو/ايار/ وجه زعيم الرابطة ماتيو سالفيني سوية مع الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو نداء الى رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلللا يطالبان فيه مهلة 24 ساعة لتشكيل حكومة سياسية قبل ان يتخذ (ماتاريللا) قراره النهائي بخصوص تشكيل حكومة "هدنة" بعد فشل كافة المشاورات السابقة بين جميع الاطراف المعنية: الرابطة وحركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي. وكان سالفيني قد بذل جهودا كبيرة لاقناع حليفه في وسط اليمين سيلفيو بيرلوسكوني زعيم فورتسا ايتاليا بتقديم ما يسمى في الاوساط السياسية الايطالية ب "الدعم الخارجي" للحكومة المحتمل تشكيلها بين الرابطة وحركة 5 نجوم. والمقصود بالدعم الخارجي هو منح الثقة للحكومة في البرلمان دون المشاركة فيها.



وكان دي مايو قد اصر دائما على عدم مشاركة سيلفيو بيرلوسكوني في تشكيل الحكومة. ويواصل سالفيني ممارسة الضغوط على حليفه بيرلوسكوني لكي يقوم بخطوة الى الوراء تسمح بتشكيل الحكومة السياسية المحتملة بين الرابطة وحركة خمس نجوم. واسفرت الاتصالات التي تقوم بها بيرنيني، زعيمة كتلة برلمانيي فورتسا ايتاليا في مجلس الشيوخ مع اعضاء الكتلة عن تفويض سيلفيو بيرلوسكوني باتخاذ القرار المناسب للخروج من ازمة الجمود السياسي الذي تعيشه ايطاليا في الوقت الراهن.

