الاتحاد الاوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي الايراني

انسامد 7 مايو/ ايار/ اكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغيريني Federica Mogherini ، ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع ايران سابقا، هو الاتفاق الوحيد والقائم مع طهران، لانه حال دون امتلاك ايران للسلاح النووي فضلا عن الزامها( ايران) بعدم تطوير، لاحدود له، للسلاح النووي. جاءت تصريحات رئيسة الدبلوماسية الاوروبية موغيريني عقب تهديد الولايات المتحدة الامريكية بالخروج من الاتفاق مع ايران. وفي نفس السياق وصف الرئيس الايراني حسن روحاني بسخرية الرئيس الامريكي دونالد ترامب ب"التاجر" الذي يفتقر للمؤهلات التي تمكنه من التعامل مع معاهدة دولية معقدة. وههدت حكومة طهران باستئناف برنامجها النووي في حال انهيار الاتفاق. يذكر ان الاتفاق النووي الايراني ابرم في شهر يوليو/تموز/ 2015 بين حكومة طهران ومجموعة (5+1) والخمسة ترمز الى الدول الاعضاء الدائميين في مجلس الامن ( الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين) اضافة الى المانيا.



