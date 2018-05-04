باحثون دوليون يحذرون من تفشي الكوليرا مجددا في اليمن

انسامد/ومع/ 4 مايو/ايار/ حذر باحثون اليوم الجمعة، من أن اليمن الذي تمزقه الحرب مهدد بعودة تفشي وباء الكوليرا، الذي يمكن أن يصيب ملايين الأشخاص مع اقتراب موسم الأمطار. ودعا فريق دولي من الباحثين، عبر مجلة (ذي لانسيت غلوبال هيلث) الطبية، السلطات الصحية اليمنية إلى تعزيز التدابير بشكل فوري، من أجل تخفيف المخاطر. ويمكن أن يشمل ذلك تنظيم حملات للتلقيح وتوزيع المعدات اللازمة لتطهير المياه وإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي. واستنادا إلى بيانات حالات تفشي سابقة للوباء، يعتقد الفريق أن 54 في المئة من المناطق في اليمن يمكن أن تتأثر بتفشي الوباء في العام 2018، ما قد يعرض "أكثر من 13,8 مليون" شخص للخطر. وقال الفريق "لذلك نوجه دعوة عاجلة إلى المسؤولين المحليين والمانحين والشركاء الدوليين للعمل على التخفيف من خطر حدوث موجة جديدة من وباء الكوليرا في اليمن". وشهد النزاع في اليمن تصعيدا مع تدخل قوات التحالف العربي في مارس 2015، دعما لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين. ومنذ ذلك، قتل زهاء 10 آلاف يمني وأصيب 53 ألفا بجروح، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع 22,2 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية ونحو 8,4 ملايين شخص على شفير المجاعة، فيما يعاني نحو مليون يمني من الكوليرا. وكان مجلس الأمن الدولي قد ندد في منتصف مارس المنصرم، بالتدهور الواسع و"المدمر" للوضع الإنساني في اليمن.



