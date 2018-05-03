السودان يفكر في الانسحاب من تحالف تقوده السعوية في اليمن

انسامد 3 مايو/ ايار/ أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع السوداني الأربعاء ان السودان يقيم مشاركته في العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.



وقال الفريق أول على سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع في تصريحات صحفية في البرلمان "نحن هذه الأيام نعكف على دراسات وتقييم عن مشاركة القوات السودانية في اليمن، وتشمل جوانب مختلفة سلبيات وإيجابيات المشاركة ومن ثم يتم اتخاذ قرار يعود لمصلحة البلد واستقراره وفي نفس الوقت الوفاء بالتزاماتنا الإقليمية والدولية".



وتشارك القوات السودانية ضمن تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 .ويقوم هذا التحالف بعمليات عسكرية جوية وبرية في أنحاء اليمن تأييداً للشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي بمواجهة جماعة أنصار الله "الحوثيين".



