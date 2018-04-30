الانتخابات الاقليمية...تحالف وسط اليمين يفوز في اقليم فريولي فينيتسيا جوليا والرابطة اول حزب بنسبة تزيد على 30 في المائة

انسامد 30 ابريل/نيسان فاز مرشح وسط اليمين ماسيميليانو فيدريغا Massimiliano Fedriga في انتخابات رئاسة اقليم فريولي فينيتسيا جوليا التي اجريت يوم امس الاحد برصيد 222.905 اصوات اي ما يعادل 56.86 في المائة. وبفضل فوز فيديريغا، مرشح الرابطة، اصبحت الاخيرة الحزب الاول في الاقليم برصيد يزيد بقليل على 30 في المائة. وقام رئيس الاقليم الخارج، سيرجو بولزانيللو، بتهنئة مرشح الرابطة على فوزه في الانتخابات، مؤكدا انه ترك الاقليم في اوضاع سليمة جدا ومعربا عن امله في ان تبقى كما هي عليه الان في الاعوام الخمسة المقبلة.

