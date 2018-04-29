اتفاق جزائري - إيطالي على دفع العملية السياسية في ليبيا

انسامد - 29ابريل/ نيسان - اتفق وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مع نظيره الإيطالي أنجيلينو الفانو، على دفع الحلول السياسية في ليبيا عبر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك حسبما ذكر موقع الوسط.



وأعرب الوزيران خلال لقاء جمعهما، على هامش اجتماع في باريس، عن ارتياحهما لنوعية العلاقات التي تربط البلدين، وفق وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس السبت.



وتطرق الجانبان إلى الوضع في ليبيا، حيث أكدا تطابق وجهات النّظر بين البلدين، لاسيما ضرورة الدفع نحو الحلول السياسية القائمة على الحوار والمصالحة بعيدًا عن أي تدخل أجنبي.



وجدد المسؤولان دعمهما خطة عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.



وتستعجل الجزائر وروما عودة الاستقرار إلى ليبيا بسبب تضررهما من تدفقات الهجرة غير الشرعية للأفارقة عبر الأراضي الجزائرية باتجاه ليبيا في محاولة لبلوغ الجانب الآخر من أوروبا.



