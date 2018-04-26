وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة يجتمعون السبت لايجاد حل للازمة السورية

انسامد 26 ابريل/ نيسان قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الخميس أن وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا ـ روسيا ـ إيران)، سيجتمعون السبت المقبل في العاصمة الروسية موسكو.



وأوضح البيان أن الوزراء الثلاثة "التركي مولود جاويش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف"، سيبحثون في اجتماع موسكو التعاون الجاري بين البلدان الثلاثة بشأن الأزمة السورية، وذلك في إطار آلية العمل المتفق عليها خلال محادثات أستانة.



كما سيبحث الوزراء الخطوات التي سيتم الإقدام عليها في المرحلة المقبلة.



يذكر ان محادثات أستانة انطلقت في يناير / كانون الثاني عام 2017 بمبادرة من قبل الدول الضامة تروم لايجاد حل للازمة السورية.



وكان آخر لقاء جمع بين وزراء الدول الضامنة قد انعقد في العاصمة الكازاخية استانا في 15 مارس/ اذار الماضي..

