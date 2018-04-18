ماكرون يدعو إلى "مفهوم جديد للسيادة" الأوروبية في مواجهة النزعات "المتسلطة"

انسامد/ومع/ 18 ابريل/نيسان/ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى "الدفاع بحزم" عن "مفهوم جديد للسيادة الأوروبية" في وجه النزعات إلى "التسلط" في بعض دول الاتحاد. وقال ماكرون، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، "أريد الانتماء إلى جيل يقرر الدفاع بحزم عن ديموقراطيته (...) لم أستسلم لأي انبهار بالأنظمة المتسلطة" مضيفا "لا أريد الانتماء لجيل ينقاد". وينظر العديد من النواب في ستراسبورغ بإيجابية إلى منظور ماكرون لأوروبا منذ انتخابه قبل سنة، غير أنهم يدعونه الآن للانتقال من الكلام إلى الأفعال. وقال رئيس تكتل الحزب الشعبي الأوروبي، القوة السياسية الرئيسية في برلمان ستراسبورغ، مانفريد فيبر، مشيدا بنهج ماكرون إن "لديه الكثير من المشاريع من أجل أوروبا". وأضاف في تصريح صحفي "ليس هناك استجابة لكل ما يقترحه" من قبل الحزب الشعبي الأوروبي الذي يجمع أحزابا يمينية ولا بد من أخذ موقفه في الحسبان في ستراسبورغ. وأوضح فيبر، الذي ينتمي إلى الاتحاد المسيحي الاجتماعي المتحالف مع المستشارة أنغيلا ميركل، أن كون ماكرون لا ينتمي إلى اي عائلة سياسية اوروبية يشكل عائقا في عملية اتخاذ القرار، مضيفا ان افضل ما يمكن لماكرون القيام به في الوقت الحاضر هو تحقيق الاصلاحات الضرورية في فرنسا.

