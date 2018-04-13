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ايطاليا لن تشارك في اي عمل عسكري في سوريا ولكنها ستقدم الدعم اللوجيستي لقوات التحالف

    انسامد 13 ابريل/نيسان/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي الخميس، أن روما لن تشارك في أي عمل عسكري في سوريا، لكنها ستقدم الدعم اللوجيستي لحلفائها. وأوضح المكتب ، في بيان له، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال باولو جينتيلوني Paolo Gentiloniأجرى اليوم العديد من الاتصالات "الدولية" بشأن الأزمة السورية ، من بينها اتصال مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأضاف البيان أن جينتيلوني أبلغ الحلفاء بأن "إيطاليا لن تشارك في أي عمل عسكري في سوريا(...)، و ستواصل في المقابل تقديم الدعم اللوجيستي لقوات التحالف و المساهمة في ضمان سلامتها وحمايتها، وذلك بناء على الاتفاقيات الدولية والثنائية ".

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